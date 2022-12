Così è nata la Ferrari FX: il concept disegnato da Pininfarina per il Brunei

Quando il ricchissimo regno del Brunei - nella persona del sultano Hassanal Bokiah - chiama, anche un'azienda come Ferrari è tenuta a rispondere per esaudire ogni desiderio di uno dei sovrani più stravaganti al mondo. Uno che nel suo parco macchine possiede oltre 500 Rolls-Royce e più di 300 Ferrari e Bentley, per un totale di oltre 5.000 vetture.

Siamo all’inizio degli anni ’90 e all’epoca responsabile dei prototipi di Pininfarina è l’ingegnere Paolo Garella - un nome che oggi è noto anche per altri meravigliosi progetti come quelli per Scuderia Cameron Glickenhaus o la New Stratos – quando dal lontano ed esotico regno orientale del Brunei il sultano Hassanal Bolkiah fece pervenire la richiesta di una Ferrari dotata di una trasmissione automatica (qui la McLaren F1 GT del sultano in volo verso Londra). Che la tecnologia fosse ancora a quei tempi piuttosto acerba, per usare un eufemismo, non poteva però frenare il sultano che - come disse una volta l'Avvocato Agnelli - è "uno di quei clienti che si è fortunati ad avere", dato che il suo patrimonio, stimato nel 2018, ammonterebbe a oltre 20 miliardi di dollari.

Come “donatrice” fu scelta una Ferrari Testarossa e Pininfarina si appoggiò a Prodrive. L'azienda inglese fondata da Ian Parry e David Richards era infatti una delle poche a disporre del know-how necessario a trasformare un cambio tradizionale in uno automatico. L'operazione si rivelò infatti molto complessa, come un intervento a cuore aperto, dato che la frizione era idraulica, il cambio ad azionamento pneumatico e il sistema sviluppato da Prodrive molto elaborato.

L’elettronica e la nuova trasmissione trovarono in qualche maniera spazio a bordo, spostando il radiatore davanti; il motore fu elaborato e lo scarico modificato e privato dei catalizzatori. La Testarossa cambiò anche aspetto, con le nuove linee più morbide, moderne ed eleganti della nuova carrozzeria in fibra di carbonio (all’epoca un materiale decisamente raro). Nasceva così la prima Ferrari FX, qui riapparsa in un video. Perché poi di modelli ne seguiranno infatti altri, tre dei quali furono commissionati sempre dal sultano il quale, dopo la difficoltosa consegna senza intoppi per mezzo di un gigantesco Antonov da trasporto del primo modello, non esitò a inoltrare nuove richieste. Questa volta sulla base di una Ferrari 512M e con trasmissione rivista nientemeno che da Williams F1 con la sua tecnologia da corsa, primi primitivi paddles compresi. Riguardo agli interni, la Ferrari FX è anche lì chiaramente molto ricca: l’interno è bicolore mentre particolare fu l’uso dell’alluminio per le portiere. Non poteva infine mancare un registratore Sony all'avanguardia.

Una delle Ferrari del sultano - di colore blu - è oggi custodita in America, nel museo dell’imprenditore Dick Marconi, in California. Difficile stabilirne il valore, con lo stesso Marconi che ha più volte affermato di aver rifiutato offerte anche per 10 milioni di dollari. Un'auto bellissima ed esclusivissima ma soprattutto una vettura che, secondo molti, ha anticipato nelle soluzioni molte delle supercar estreme degli anni a venire.