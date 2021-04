A breve apriranno 100 concessionarie Bronco: ecco le prime immagini

Oltre al sempreverde e apprezzatissimo Ford F-150 la casa automobilistica statunitense possiede un altro modello il quale gode di una certa considerazione e popolarità fra gli automobilisti: il Ford Bronco.

Le prenotazioni per la variante First Edition del "Bucking Horse" sono infatti terminate a pochissime ore dal lancio dell' scorso anno (è accaduto anche col Bronco Sport), e adeso l'Ovale Blu ha deciso di sfruttare il momento per attuare una strategia che da parte nostra troviamo particolarmente interessante: convertire alcune delle concessionarie esistenti e costruirne di nuovo per arrivare a quota 100 rivenditori ufficiali Bronco.

A riportare la notizia è il portale specializzato Automotive News, il quale aggiunge che gli showroom in questione si dedicheranno esclusivamente agli attuali modelli come il Bronco e il Bronco Sport e a tutte le altre varianti in arrivo.

L'idea però non è arrivata direttamente dai piani alti di Dearborn. L'origine della stessa è da ricercare proprio nelle concessionarie Ford, dopo le quali il brand ha creato dei render appositi (visibili in calce) per dare al pubblico un'idea generale dello stile del progetto. Sono oltretutto previste delle importanti ricompense per le concessionarie che, dopo essersi specializzate sul Bronco, ne incrementeranno sensibilmente le vendite.

Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi all'ufficializzazione dell'intrigante Ford Bronco Sasquatch, il quale monterà un cambio manuale a sette marce per la felicità di una specifica fetta di appassionati. In ultimo ci teniamo a mostrarvi un video sulle eccezionali qualità del mezzo in fuoristrada: un esemplare di Bronco Sport è stato capace si superare delle asperità pazzesche.