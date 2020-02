Altro che Brembo: ecco le pinze dei freni M&Ms, Chiquita e Kinder

Avete un amico odioso che non vede l'ora di pavoneggiarsi con le sue pinze dei freni Brembo? Bene, voi potreste essere ancora più cool con queste pinze custom, parodia in piena regola.

Potrebbero rappresentare la nuova frontiera della presa in giro, parliamo di pinze freni custom che fanno direttamente ironia di quelle più blasonate a marchio Brembo, Wilwood o StopTech. Questa volta impressi sulle pinze ci sono marchi famosi, con tanto di colori abbinati, abbiamo ad esempio le M&Ms di colore giallo, inoltre a causa della loro forma "bananosa" impossibile non crearne un modello "Chiquita" sempre di colore giallo.

E ancora abbiamo Krispy Kreme, le ciambelle a marchio verde-rosso, oppure le immancabili pinze Kinder (evidentemente con più latte, meno metallo). Chiudiamo in bellezza con le pinze Marlboro, dall'inconfondibile colore rosso-bianco, anche se è davvero difficile battere in bellezza le Kinder. Le foto sono state pubblicate su Facebook dall'account Steez Boyz e sono formalmente dei render, le pinze M&Ms però esistono sul serio, come dimostrano le foto di una Holden Commodore pubblicate da Steven Rattenbury proprio sotto il post originale.

Dobbiamo ammettere che anche le Chiquita però hanno il loro perché, montereste mai delle pinze simili? Potreste sempre regalarle al vostro migliore amico al prossimo compleanno...