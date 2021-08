BREKR Model B, lo scooter elettrico con 160 km di autonomia che si crede una moto

Con l’avvento della nuova mobilità elettrica abbiamo ormai imparato a vedere modelli dai design più assurdi, soprattutto nel mondo delle due ruote. Oggi è il turno del nuovo BREKR Model B.

Parliamo di uno scooter elettrico che quasi si crede una moto, dal design essenziale ma allo stesso tempo caratteristico. Il motore da 2,5 kW è incassato nel mozzo posteriore e questo ha permesso ai designer di realizzare l’intero telaio attorno a un singolo tubo, al quale sono collegati sella e batteria. Quest’ultima è da 2 kWh, pesa 10 kg e promette un’autonomia compresa fra 50 e 80 km a seconda della modalità di guida; aggiungendo una seconda unità si può arrivare a 100-160 km.

Un range di tutto rispetto, possibile anche grazie al peso piuma del veicolo, più leggero di 10-30 kg rispetto a un normale scooter 50 cc. A tal proposito il motore di bordo è in grado di raggiungere i 45 km/h di velocità massima, nonostante i 4 kW di potenza di picco - utili in realtà solo ad avere un’ottima coppia istantanea.



Sviluppato in Olanda, lo scooter è ora pronto a conquistare il mercato europeo - e al momento viene consegnato in 10-12 settimane al prezzo di 4.499 euro con singola batteria. Per la seconda unità ci vogliono altri 1.499 euro. Fra i dati noti abbiamo saltato solo i tempi di ricarica: i produttori affermano che il BREKR Model B si ricarica in circa 5 ore.