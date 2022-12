BREKR lancia la nuova Model F, e-bike a cambio automatico che sembra una moto

Su queste pagine lo ripetiamo spesso: la mobilità elettrica sta dando modo a moltissime nuove realtà di sbarcare il lunario e di affacciarsi su un mercato pieno di potenziale. Fra queste c'è BREKR, società olandese che ha appena lanciato il suo primo veicolo elettrico a pedali: la Model F.

Avremmo potuta definirla e-bike, è vero, ammirate però le immagini: e-bike sarebbe stato assolutamente riduttivo, si tratta di una sorta di "ibrido" che unisce dettagli chiave del mondo delle bici con influenze prese a piene mani dal mondo delle moto e dei ciclomotori. A differenza della BREKR Model B, uscita da tempo sul mercato, la nuova BREKR Model F ha i pedali e tecnicamente è una e-bike a tutti gli effetti. Si distingue però dalle classiche biciclette elettriche per via di ruote fat, perfette per l'utilizzo cittadino, di una trasmissione a cinghia e non a catena, che riduce manutenzione e rumorosità, e di un design da ciclomotore futuristico. Come non bastasse, il motore Bafang integrato nel mozzo posteriore ha anche un cambio automatico a due rapporti.BREKR ha ben pensato di montare ruote fat da 22", offrendo due opzioni di batteria: 540 Wh oppure 700 Wh. La prima promette fra i 35 e i 60 km reali, mentre la seconda fra i 45 e i 75 km reali per i rider più esigenti, secondo BREKR però in condizioni ideali è possibile anche sfiorare i 100 km. La velocità è ferma a 25 km/h a causa delle regolamentazioni europee che conosciamo bene, ma quanto costa un prodotto simile? La variante Launch Edition, costruita in sole 20 unità, è già disponibile al pre-ordine sul sito BREKR a un prezzo di 2.995 euro, non verrà consegnata però prima dell'autunno 2023. Successivamente verrà lanciata la First Edition a un prezzo di 2.945 euro e sarà disponibile negli ultimi mesi del 2023. La Model F Launch Edition sarà disponibile nei Paesi Bassi, mentre la First Edition arriverà anche in Germania e Belgio (del resto in Germania le e-bike sono più desiderate delle auto elettriche). Altri Paesi verranno aggiunti successivamente, e si spera anche in una distribuzione italiana.