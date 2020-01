WSJ: Hummer sta per ritornare con un pick-up 100% elettrico

La tesi secondo cui GM starebbe per rispolverare il brand Hummer rivoluzionandolo completamente trova una nuova conferma. Questa volta è il Wall Street Journal a confermare il rumor, grazie alle indiscrezioni condivise da alcuni fonti affidabili. Le informazioni ottenute dal quotidiano sono tante, e parecchio interessanti.

Come raccontavamo qualche mese fa, si specula che GM possa trasformare Hummer in un brand interamente dedicato ai "pesi massimi" 100% elettrici. Ora il Wall Street Journal sostiene che questa tesi sia fondata, e che GM starebbe già lavorando ad un pickup elettrico da far debuttare all'inizio del 2022.

General Motors vuole annunciare il grande ritorno durante il Super Bowl di quest'anno. Sarà LeBron, sostiene il WSJ, a fare il grande annuncio.

Non vengono prodotti veicoli Hummer dal 2010. Sarà lo stabilimento di Detroit-Hamtramck sede della rinascita del brand. I veicoli verranno assemblati là.

Il target scelto da GM è relativamente di nicchia, tant'è che fin dall'inizio il nuovo Hummer non sarà pensato per soddisfare ampi volumi di vendita. Sarà un veicolo senza compromessi per gli amanti dell'off-road più puro.

Hummer diventerà il nome del modello, e non più un brand a sé. Il pickup elettrico Hummer dovrebbe essere venduto con il logo della GMC. Insomma, ritorno sì, ma con la massima prudenza.