Il brand cinese BYD ha registrato numeri da capogiro nel 2022 e si avvicina a Tesla

L’export delle auto elettriche cinesi in Europa è stato da record, ma altrettanto rilevanti sono i numeri del costruttore cinese BYD che ha pubblicato i dati di vendita ufficiali del 2022, sfoggiando cifre da capogiro e preannunciando un prossimo sorpasso ai danni di Tesla come primo costruttore al mondo di auto elettriche.

Rispetto al 2021, BYD ha visto un incremento delle vendite del 184%, con un totale di 911.410 veicoli elettrici venduti nel 2022, e se a questo numero si aggiungono anche i veicoli plug-in hybrid si arriva alla strabiliante cifra di 1.868.543 auto vendute, ovvero il 214,7% in più rispetto all’anno precedente.

Tesla resta ancora il brand dei record con 1,3 milioni di auto EV vendute nel 2022, ma è sulla breccia da diverso tempo ormai, mentre BYD sta recuperando terreno a tempo record e con passi da gigante, e se la crescita dovesse continuare, allora non sarebbe poi così strano assistere al sorpasso già il prossimo anno, anche perché non va dimenticato che BYD ha segnato questi numeri in un anno in cui la Cina è rimasta ‘chiusa’ per la maggior parte del tempo a causa del Covid-19.

Certamente, dietro a numeri così alti si nasconde anche un prezzo al pubblico ben più contenuto rispetto alla controparte di Palo Alto, infatti i modelli più venduti del brand cinese hanno un costo che si aggira tra i 100.000 e i 200.000 Yuan, ovvero tra i 13.000 e i 27.000 euro, come confermato da Tian Maowei, direttore delle vendite di Yiyou Auto Service a Shanghai, che hai microfoni del South China Morning Post ha detto: “I veicoli elettrici con un prezzo inferiore a 200.000 yuan sono popolari tra i consumatori dei colletti bianchi perché vogliono risparmiare denaro. Nel mercato interno, le auto elettriche e ibride plug-in di BYD sono facili da vendere perché sono dotate di batterie ad alte prestazioni ritenute buone come quelle utilizzate dalle case automobilistiche premium”.