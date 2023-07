I brand auto che soddisfano di più il pubblico: Tesla perde 9 punti in un anno

Quanto è soddisfatto il pubblico delle automobili che acquista? Tastare il polso degli utenti non è mai facile, JD Power ha però inventato lo studio Automotive Performance, Execution and Layout che esiste ormai da 28 anni. Analizziamo dunque i dati 2023, che hanno visto la soddisfazione media dei clienti scendere ancora...

Il punteggio massimo dell’index è di 1.000 punti, la soddisfazione media dei clienti americani è invece stata di 845 nel 2023. Si tratta di 2 punti in meno rispetto al 2022, 3 punti in meno rispetto al 2021. Lo studio si basa su 10 fattori, 9 dei quali hanno subito un declino negli anni. L’unico fattore a crescere è l’efficienza energetica, dunque i consumi di carburante, elemento arrivato a 771 punti: 15 punti in più rispetto al 2022, un ambito in cui l’industria ha effettivamente fatto passi da gigante. Peggiora invece il design esterno delle automobili, capace di scendere a 888 punti da 894.

Ma passiamo ai brand e ai modelli che hanno ottenuto i punteggi più alti. La Top 5 in ambito Premium è formata da Jaguar, Land Rover, Porsche, BMW e Genesis. Anche Tesla si conferma uno dei migliori brand del momento, capace di classificarsi con 878 punti, gli stessi di BMW, peccato che il brand di Elon Musk abbia perso 9 punti in un solo anno: in tutti e 10 i fattori chiave analizzati da JD Power c’è stato un declino. Rimaniamo a livelli molto alti, tuttavia gli uomini di Elon Musk dovrebbero cercare di capire le ragioni del calo...

Guardando al mercato di massa, dominano Dodge, RAM, GMC, MINI e Kia. Al di sopra della media anche Chevrolet, Hyundai, Nissan, Buick e Ford. Ricordiamo che la classifica riguarda dati e marchi americani.

Nonostante il calo di soddisfazione, sembra che Tesla stia vendendo più EV di Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz e Porsche messe insieme.