Quali brand auto soddisfano di più i clienti? Tesla, Lexus e Toyota in vetta

Quali sono i brand automotive che più soddisfano i clienti dopo l’acquisto? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la ACSI, ovvero l’American Customer Satisfaction Index, che negli USA ha pubblicato l’Automobile Study 2022-2023.

Secondo questo nuovo studio, nella fascia Premium ci sarebbe un pareggio fra Lexus e Tesla con 83 punti su 100. Il brand giapponese però, branca luxury di Toyota, ha perso 1 punto percentuale rispetto allo scorso anno, mentre la casa di Elon Musk ne avrebbe guadagnati 4. Qualora il trend dovesse continuare, Tesla sarebbe al primo posto assoluto nel 2024, ma per ora si tratta solo di una proiezione...

Continuando con la classifica, al secondo posto è arrivata Cadillac (ricordiamo che la lista è americana) con 82 punti percentuali, 3 dei quali guadagnati nel corso dell’ultimo anno. Anche al terzo posto abbiamo un pari merito: Audi, BMW e Mercedes-Benz hanno totalizzato 80 punti, sembra quasi che il triumvirato tedesco si sia messo d’accordo per ottenere lo stesso punteggio. Al 79% invece troviamo Acura, in perdita di quattro punti percentuali dal 2022.

Guardando al mercato di massa, Toyota è regina di soddisfazione fra i clienti con l’84%, in salita del 5%, inseguita da Subaru all’82%, Honda con l’81% e Mazda con l’80%. Nissan, Volkswagen, Jeep e RAM hanno perso diversi punti percentuali rispetto allo scorso anno, Chrysler invece si è classificata ultima con 71 punti percentuali, 1 in meno rispetto al rapporto 2022. L’Automobile Study 2022-2023 dell’ACSI si è basato su 8.941 interviste, con automobilisti contattati in maniera random via email fra luglio 2022 e giugno 2023.



A proposito di Tesla, ricordiamo che Elon Musk ha aperto i Supercharger a tutti gli utenti elettrici in diversi Paesi del mondo.