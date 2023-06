Certi brand abbandonano il segmento, invece Opel Corsa resisterà per un'altra generazione

Il segmento delle hatchback è sempre più scarno, specialmente se si guarda a quelle dalle dimensioni più compatte, ma se alcune auto spariscono, altre sono destinate a restare. Opel ha presentato da poco la nuova Corsa, ma ha confermato che il modello resisterà allo scorrere del tempo, con una nuova generazione entro la prossima decade.

Dovremmo dare l’addio a vetture come la Ford Fiesta, ma non alla Opel Corsa, come conferma il boss del design del brand, Mark Adams, che ai microfoni di Autocar ha spiegato che la prossima generazione arriverà entro la prossima decade e diventerà un modello totalmente elettrico ma sempre di dimensioni compatte.

A farle compagnia ci saranno le cugine del gruppo Stellantis, che nascono sulla stessa piattaforma, come la Peugeot 208, la Citroën C3, la Lancia Ypsilon e la nuova hatchback di Fiat, ma Adams ha poi aggiunto che, ciò nonostante, la Corsa resterà un modello chiaramente riconoscibile e dal look differente rispetto alle sue simili.

Ricordiamo infine che Opel ha dichiarato che diventerà un brand full electric a partire dal 2028, quindi possiamo ipotizzare che la Corsa di nuova generazione possa mostrarsi nel 2027, per poi arrivare sul mercato nell’anno successivo, dove dovrà vedersela con le new entry del segmento, come la prossima Renault 5 o la Volkswagen ID.2.