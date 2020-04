Brabus Ultimate E, la Smart elettrica senza compromessi

Brabus è ormai da tempo sinonimo di sportività estrema, un nome in grado di farsi largo anche nel piccolo mondo - letteralmente - delle Smart del Gruppo Daimler. Le Smart Brabus a benzina sono ancora oggi leggenda, oggi però vi mostriamo la nuova, arrabbiatissima Smart Brabus Ultimate E elettrica.

Probabilmente molti appassionati della prima ora storceranno il naso, a questa Brabus elettrica manca il classico suono del motore benzina, è ovvio, le caratteristiche però fanno intendere una vettura estremamente divertente da guidare, con tutta la classe e la qualità dei materiali che Brabus ripone nelle sue creazioni. Sulla carta parliamo di un propulsore elettrico da 92 CV e una coppia vicina ai 180 Nm, una potenza ottenibile in modalità Sport+. La coppia è istantanea, inoltre non siamo frenati dal cambio automatico ma abbiamo una sola velocità progressiva, se sommiamo anche la trazione posteriore il divertimento è quantomai assicurato.

Impostata in Eco invece questa Ultimate E è in grado di attivare la frenata rigenerativa per il recupero dell'energia. Guardando all'accelerazione, la Ultimate E percorre lo 0-100 km/h in 10,9 secondi, il che non è male se pensiamo che la Smart standard impiega 11,5 secondi, con la velocità massima che resta impostata sui 130 km/h. Al pacchetto bisogna anche sommare il kit Widestar, con passaruota allargati con cerchi da 18 pollici e pneumatici 205/35 R 18 all’anteriore, 235/30 R 18 al posteriore. Brabus vi ha convinti ancora una volta? O magari preferite questa Classe G modificata Brabus...