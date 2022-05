Brabus ritocca la Porsche 911 Turbo S Cabriolet: ancora più esclusiva e veloce con 820 CV

Di solito siamo abituati ad affiancare il nome di Brabus ai veicoli del marchio Mercedes, come l’incredibile Brabus 900XLP su base AMG G63 da 900 CV, ma in realtà il preparatore tedesco sa come trasformare qualunque vettura, e lo dimostra con una Porsche 911 Turbo S Cabrio mozzafiato.

La denominazione del modello cambia in Brabus PowerXtra P38S-820, con l’ultimo numero che, come di consueto, suggerisce la potenza massima raggiunta da questa 911 Turbo S. La sportiva di Zuffenhausen tocca infatti quota 820 CV con una coppia massima di 950 Nm, ossia quasi 200 CV di potenza extra rispetto al modello originale che è già dannatamente efficace (a proposito, guardate la Porsche 911 Turbo S in azione assieme alla McLaren 765LT).

La cura di Brabus permette quindi un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi, e una velocità massima di 340 km/h, ma come spesso accade sulle auto del preparatore tedesco, i tecnici non si sono limitati al solo comparto motoristico, ma hanno ritoccato anche l’estetica e soprattutto gli interni dell’auto.

Non si tratta di una rivoluzione del design originale, ma di un’evoluzione che passa dall’aggiunta di splitter e flap in fibra di carbonio e una nuova ala posteriore nella pregiata fibra nera. Un nuovo set di cerchi unisce sportività ed eleganza, mentre dal diffusore posteriore fuoriescono i tubi del nuovo impianto di scarico che offre due melodie, una “Sport” e una più tranquilla denominata “Coming Home”.

All’interno invece è un tripudio di pelle e fibra di carbonio realizzati ad hoc con il nero che la fa da padrone assieme a numerosi dettagli e cuciture in tinta rossa, che accentuano notevolmente la sportività dell’abitacolo, ma chiaramente ogni cliente potrà decidere di agghindare la propria vettura secondo i propri gusti.