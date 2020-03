Brabus ha modificato una Mercedes Classe A: adesso ha prestazioni incredibili

Mentre Mercedes-Benz è impegnata nella sua rivoluzione interna, atta ad elettrificare buona parte della sua gamma di veicoli, il mondo del tuning è sempre fervente e ha modificato una Mercedes-AMG A35 per renderla ancora più folle.

La casa di tuning è Brabus, e il prodotto si chiama B35S, per il quale sono richiesti 79.500 euro. Spendere così tanto per la berlina tedesca sotto steroidi non vi renderà però coloro con più potenza a disposizione, in quanto la AMG A45 S "stock" è ancora più prestante, e di recente ha persino battuto numerose supercar con un giro fulmineo al Nurburgring.

La Brabus B35S offre infatti 365 cavalli di potenza e 460 Nm di coppia grazie al kit PowerXtra+. Sono 59 i cavalli aggiuntivi e 60 i Nm in più i numeri erogati dal motore turbo da 2,0 litri, i quali permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi: 0,3 secondi meno del modello senza tuning.

Per confronto con 56.227,50 euro potreste portarvi a casa una Mercedes-AMG A45, che fornisce 387 cavalli e 480 Nm. La A45S della quale vi parlavamo prima chiede invece 61.820,50 euro, sprigiona 421 cavalli e 500 Nm e raggiunge i 100 km/h da ferma in appena 3,9 secondi. Insomma, il gioco di Brabus vale la candela?

Tralasciando queste specifiche tecniche la B35S verrà consegnata con un kit carrozzeria tutto suo, elementi cromati scuriti, cerchi da 19 pollici e un sistema di scarichi sportivi. Ci sono poi battitacco speciali, nuovi tappetini personalizzati e nulla più. A voi la scelta, ma in ogni caso vi invitiamo a non perdervi la nutrita galleria di immagini in fondo alla pagina.

Per concludere ci teniamo ad informarvi sui test invernali che la Mercedes-AMG GT 73 sta affrontando. La berlinona sportiva debutterà con motore ibrido e circa 800 cavalli di potenza, andando a sfidare anche le supercar più esuberanti.