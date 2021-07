Brabus mette la firma sulla stilosa Smart EQ Fortwo Racing Green Edition

Non è la prima volta che vediamo edizioni speciali delle piccole Smart, e dopo la 92R, Brabus ci rimette lo zampino, e propone una nuova versione denominata Racing Green Edition. Questa edizione fa dello stile il suo punto di forza, mentre le prestazioni rimangono le medesime.

La cosa che salta subito all’occhio è chiaramente la tinta in cui verrà offerta la vettura, che si basa appunto sul verde metallizzato Racing Green, e il lato estetico viene ulteriormente valorizzato dai 4 cerchi Brabus Monoblock XI da 16 pollici, con razze in colore nero lucido e dettagli del canale in argento.

Ma è all’interno dell’abitacolo che avviene la magia. Prima di tutto, gli occupanti verranno accolti su pregiati sedili in pelle Cognac Nappa cuciti a mano, che ritroviamo anche sul cruscotto, sui pannelli porta e ovviamente per avvolgere il volante, con tanto di impugnatura in pelle traforata.

La pedaliera diventa invece più sportiva, con pedali in alluminio, che viene utilizzato anche per alcuni dettagli delle portiere e del cambio, che vanno in contrasto col nero della finta fibra di carbonio presente sul cruscotto. Al centro della plancia c’è lo schermo da 8 pollici che sfrutta lo stesso sistema di infotainment delle altre Smart Fortwo, che supporta Android Auto e Apple CarPlay.

Come detto in apertura, non ci sono modifiche a livello prestazionale, infatti la vettura è dotata dello stesso motore elettrico da 82 CV unito alla trazione posteriore, che le fanno toccare i 100 km/h in 11,6 secondi, con una velocità massima limitata a 130 km/h. Il pacco batteria è a 17,6 kW/h e garantisce un’autonomia di circa 130 km con una singola ricarica.

Prima di chiudere vi ricordiamo che a breve arriverà anche il primo SUV marchiato Smart, che di recente ha rilasciato una prima immagine che mostra un tetto panoramico illuminato.