Brabus lancia il 900 XLP su base AMG G63: un mostro da quasi 900 CV e 700.000 euro

Quando si parla di fuoristrada sappiamo bene che guardando a Mercedes e AMG si possono trovare alcuni dei modelli migliori e più aggressivi del mercato. Se poi arriva Brabus a sconvolgere tutto, le cose si mettono anche meglio: guardate ad esempio il nuovo Brabus 900 XLP su base AMG G63.

Più che un SUV questo mezzo è un vero e proprio pick-up da off-road, un veicolo inarrestabile anche grazie a un motore V8 da 4.4 litri con due turbocompressori custom di Brabus. Custom è anche l'impianto di scarico, non tanto per estrarre più potenza ma per adattare il passo più lungo di questa conversione.

Grazie al nuovo motore questo Brabus 900 XLP eroga la bellezza di 662 kW/888 CV con 1.250 Nm di coppia (anche se quest'ultima è limitata elettronicamente a 1.050 Nm per preservare la vita del motore). Nonostante l'aspetto mostruoso e muscoloso, il Brabus 900 XLP è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in appena 4,4 secondi, quanto una Tesla Model 3 Long Range, la sua velocità però è limitata a 210 km/h per preservare le gomme all-terrain - delle Pirelli Scorpion ATR da 325/55 R22 montate su cerchi Brabus da 22 pollici. Arriviamo così a scoprire il prezzo di questo mostro della strada: il Brabus 900 XLP "One of Ten" è proposto a 658.625 euro.



Sapete che Brabus sta lavorando a una hatchback elettrica su base Smart?