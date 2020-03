Brabus ha creato la Mercedes Classe G definitiva da 800 CV

Pensate che la Mercedes-Benz Classe G nella sua variante AMG G63 abbia dato il meglio possibile? Ebbene oggi vi mostriamo una irresistibile G-Wagen modificata da Brabus: ecco a voi la spettacolare 800 Adventure XLP.

La base è proprio una AMG G63 2020, tutto però è portato ulteriormente all'eccesso, a partire proprio dalla potenza erogata. All'originale motore V8 da 4.0 litri sono stati aggiunti due turbocompressori che generano un boost di 23 psi. Questo porta la potenza generale a 800 CV e la coppia a 1.000 Nm.

Questa modifica firmata Brabus permette alla 800 Adventure XLP di spingersi da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi. Se non siete poi troppo sorpresi, beh sappiate che questo bestione pesa 3 tonnellate, 2.936 kg, anche a causa dei suoi cerchi Brabus Monoblock HD da 22 pollici e le gomme 325/55 Pirelli Scorpion adatte a qualsiasi terreno.

Per questo motivo la velocità non va oltre i 210 km/h, il che è comunque già tanto per un mostro della strada di questo livello - che non è certo un campione di stabilità ad altissime velocità. Ma parliamo di prezzi: la "First Edition" della 800 Adventure XLP parte da 454.000 euro circa per arrivare alle versioni più avanzate da circa 777.000 euro.