Brabus 92R: ecco la Smart elettrica da 92 CV che costa 46.000 euro

Brabus è uno degli elaboratori a tema Mercedes più noti. Nel 2001 fu fondata la Smart-Brabus GmbH, una joint venture fra Daimler e il tuner tedesco. L'ultimo frutto della collaborazione è la Brabus 92R, edizione limitata a 50 esemplari dell'ultima generazione elettrica di Smart Fortwo, modello apprezzatissimo in Italia.

Vogliamo essere pragmatici ed andare subito al sodo: sì, questa speciale Smart costa molto, esattamente 46.284 euro. Parliamo del prezzo ufficiale per il mercato tedesco, inclusa l'IVA (che ricordiamo essere del 19% in Germania). Se vi applichiamo gli incentivi statali, per il passaggio alle elettriche, ecco che un cittadino tedesco può portarsi a casa la Brabus 92R a solo, si fa per dire, 37.284 euro.

A differenza di molte elaborazioni elettriche in questo caso le modifiche non sono solo estetiche: la 92R ha una potenza di 92 CV ed una coppia di 180 Nm, guadagnando 10 CV e 23 Nm rispetto alla Smart EQ Fortwo di serie. La piccola due posti scatta da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi ed ha una velocità massima, limitata elettronicamente, di 130 km/h. Brabus ha inoltre dotato la Fortwo di sospensioni coilover, di cerchi in lega Monoblock IX - da 16" all'anteriore e da 17" al posteriore - e di un bodykit particolarmente aggressivo.

La Smart è nata sugli stessi principi degli Swatch: tanta personalizzazione e continue edizioni limitate. Non è un caso che Brabus abbia già offerto altre Fortwo EQ pepate, come la Ultimate E del 2019 e la Ultimate E Cabrio del 2020, anch'esse limitate a 50 esemplari.