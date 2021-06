Il Brabus 900 Rocked Edition è un veicolo dalla potenza tremenda

La gamma di veicoli Rocket a opera di Brabus è descritta benissimo già dalla nomenclatura. La casa di tuning tedesca porta spesso all'estremo il concetto di velocità, andando a prendere modelli Mercedes-Benz o Mercedes-AMG per spingerli verso specifiche tecniche e personalizzazioni estetiche fuori di testa.

Questa volta è toccato alla Mercedes-AMG G63, la quale ha appena ricevuto la versione Brabus 900 Rocket Edition. Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata in fondo alla pagina i ritocchi alla carrozzeria e agli interni sono notevoli, ma anche il motore ha goduto di una rivisitazione davvero niente male. La compagnia intende riprodurre il veicoli in soli 25 esemplari, e ognuno di essi andrà a richiedere al cliente una somma pari a 571.270 euro sul suolo tedesco, tasse incluse.

Se la cifra vi ha spaventato, aspettate di sapere di cosa è capace il poderoso V8. L'unità originale è stata ampliata fino a toccare una cilindrata di 4,5 litri, e i due turbocompressori appositi contribuiscono quindi a lanciare verso l'asfalto ben 900 cavalli di potenza e 1.250 Nm di coppia, limitata però elettronicamente a 1.050 Nm per evitare guai al motore. In effetti si tratta di numeri da spaccare i continenti.



Brabus ci tiene oltretutto a farci sapere che l'importante potenziamento trasforma la G63 in "una sportiva purosangue", e in effetti i dati e le performance supportano in pieno l'affermazione. Giusto per farvi capire l'inaspettata rapidità di un veicolo tanto massiccio riportiamo uno scatto da 0 a 100 km/h da 3,7 secondi e una velocità massima elettronicamente limitata a 280 km/h. Il propulsore potrebbe tranquillamente spingere il Brabus 900 Rocket Edition oltre i 300 km/h, ma il peso e la velocità metterebbero in serie difficoltà gli pneumatici.



Purtroppo il team tedesco non ha condiviso molti dettagli sulle modifiche tecniche, e intendiamo lasciare a voi il giudizio sui ritocchi agli interni, per cui ci avviamo a concludere mostrandovi altri due prodotti Brabus degni di nota. Il primo è la sua Mercedes-AMG GT 63 S, trasformata in un vero razzo su ruote, mentre il secondo è la Brabus 92R: una peculiare Smart elettrica con 92 cavalli di potenza e un costo non elevatissimo.