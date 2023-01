Una nuova Brabus da 900 CV ma non è un'automobile...

Preparatevi perché stiamo per parlarvi di una Brabus da 900 CV: no, non si tratta di una Classe G modificata a dovere (Brabus ha lanciato la 900 XLP da quasi 900 CV) ma di una barca... è la Shadow 900 Stealth Green Signature Edition.

Non è uno yacht ma una barca di dimensioni più contenute, da “usare tutti i giorni” per spostarsi da un porto all’altro, un mezzo luxury che prova a ridefinire gli standard di settore. Esattamente come altri modelli della serie Shadow 900, anche questo Stealth Green Signature Edition monta un doppio motore da competizione Mercury Marine 450R da 4.6 litri V8 a quattro tempi, capace di erogare fino a 900 CV.

Il peso dell’imbarcazione è pari a 4.100 kg nel suo allestimento base e può superare i 60 nodi. La Brabus Stealth Green Signature Edition, come si può intuire dal nome, arriva in un verde chiamato Stealth Green e vanta diversi elementi in fibra di carbonio e dettagli Matte Black. Nella cabina si possono invece trovare due schermi ad alta definizione con software Brabus, un monitor G-shock, i controlli per la navigazione, la gestione del motore e funzioni di infotainment per i passeggeri.

Con il pacchetto Extended Navigation è anche possibile aggiungere due schermi da 9 pollici con un router 4G integrato, un’unità VHF e un ricevitore AIS, un radar Halo20+ e un touchscreen da 5 pollici per la parte anteriore dell’area lounge. Anche se viene definita un’imbarcazione perfetta per gli spostamenti quotidiani, in realtà grazie al materasso Queen-size nascosto sotto al ponte è possibile uscire in gita per qualche giorno, del resto non manca neppure una toilette integrata. Ovviamente spazio agli optional, potete avere anche un piano cottura e l’aria condizionata. Riservato, a quanto sembra, il prezzo…