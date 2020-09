La Brabus 800 Mercedes-AMG GT 63 S è la berlina più cattiva di tutte

Al giorno d'oggi le berline del brand Mercedes-AMG sono vetture dalla potenza eccezionale e col passare del tempo questo concetto è sempre più vero. Allo stesso tempo vengono però battute facilmente da auto elettriche come la Tesla Model S nello scatto da 0 a 100 km/h, ma ovviamente le prestazioni sul dritto non sono l'unica cosa che conta.

Le berline sportive infatti puntano anche sull'agilità, sull'estetica e, ovviamente, sul rumore. Da questo punto di vista andremo probabilmente con grande nostalgia a ricordare i tempi dei V8 bi-turbo quando le auto elettriche si saranno diffuse a macchia d'olio.

A ogni modo, parlando di V8 bi-turbo, veniamo al cuore della notizie: la presentazione della Mercedes-AMG GT 63 S a quattro porte appena modificata da Brabus. Il tuner tedesco ha deciso di sostituire i compressori con un paio di unità maggiormente performanti e di modificare la ECU: il risultato è una potenza di 800 cavalli e una coppia di 1.000 Nm tondi tondi. Ciò si ripercuote indiscutibilmente sulle capacità della macchina, che passa da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e ha bisogno di un limitatore per impedirle di superare i 315 km/h. In pratica arriva a 100 km/h in 0,3 secondi in meno rispetto alla variante "stock".

Altri ritocchi riguardano poi il sistema di scarico in acciaio inossidabile con flaps attivi e degli sbocchi in carbo-titanio. Inoltre l'estetica pare piuttosto impressionante grazie a componenti che mostrano carbonio in superficie, verniciature opache e cerchi da 21 pollici all'anteriore e da 22 pollici al posteriore, avvolti da pneumatici a scelta tra i brand Pirelli, Continental e Yokohama.

Entrando nell'abitacolo notiamo lo sterzo avvolto dall'Alcantara, cuciture decorative, inserti in acciaio e loghi disposti in ogni dove. Ovviamente tutto questo non può costare poco, e restiamo pertanto in attesa di saperne di più sul prezzo.

In chiusura, restando presso la casa di Stoccarda, vi consigliamo di dare un'occhiata alla gara d'accelerazione tra una Mercedes-AMG GLC 63, una BMW X3 M e una Tesla Model Y: ecco l'esito. In ultimo vi vogliamo rimandare all'eccezionale abitacolo dell'imminente Mercedes-Benz Classe S 2020: l'auto viene direttamente dal futuro.