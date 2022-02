Brabham omaggia le sue Formula 1 con postazioni sim racing speciali: il prezzo è esagerato

Brabham è un nome leggendario quando di parla di Formula 1, e sebbene non sia più al via della classe regina dell’automobilismo dal 1992, oggi potrete ancora renderle onore valutando l’acquisto di una delle postazioni sim racing in edizioni limitata costruite da Brabham in collaborazione con Base Perfromance Simulators.

Parliamo di tre “rig” che offrono il massimo che si possa chiedere in termini di simulazione, e ognuno di essi rende omaggio ad una delle tre ere più importanti per la casa inglese nel campionato del mondo di Formula 1. Una postazione veste i colori della Brabham BT19 del 1966 (gli stessi colori che porta la nuovissima Brabham BT62 da oltre 700 CV), un’altra veste le tinte della BT46B del 1978 e infine c’è il tributo alla BT52 del 1983.

“Il team di Brabham è entusiasta non solo di essere coinvolto in un progetto così grande, ma anche di vedere queste incredibili opere d'arte prendere vita in un modo che ispirerà le persone a mettersi al volante e sviluppare le proprie capacità di guida", ha affermato David Brabham, proprietario del nome da corsa Brabham. “Mentre continuiamo a far crescere il marchio Brabham attraverso il nostro Brand Partnership Program, questa nuova collaborazione con BPS è il prossimo entusiasmante capitolo in cui i conducenti che amano guidare sui simulatori possono far parte del viaggio Brabham”.

James Guess, direttore dello sviluppo del business di Base Performance Simulators, ha aggiunto: “È fantastico lavorare con un marchio iconico e storico come Brabham. Abbiamo lavorato duramente in BPS per sviluppare il simulatore di corse definitivo per l'utente domestico, adatto a tutti, dai giocatori entusiasti ai piloti professionisti. Il fondatore di BPS, Darren Turner, ha già una storia di successo con il nome Brabham, vincendo la classe GT a Le Mans con David Brabham nel 2007 e nel 2008, quindi siamo lieti di questa entusiasmante partnership”.

Se siete interessati all’acquisto di uno di queste postazioni, sappiate che le potete trovare sul sito ufficiale di BPS, e si compongono di un telaio in acciaio tubolare, su cui vengono alloggiati un monitor da gaming Samsung curvo da 49 pollici, una pedaliera a due pedali in carbonio sviluppata da BPS, il motore dello sterzo Simucube 2 PRO, sterzo SIM GPX e sedile in fibra di carbonio disegnato da BPS. Tutto questo è offerto alla modica cifra di 24,990 sterline, circa 29,820 euro.

