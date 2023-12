Bozhi 4X: una Toyota bZ4X ribrandizzata che costa meno di 23.000 euro in Cina

In Europa le auto elettriche hanno un costo più alto della media, ancora superiore alle controparti termiche, tuttavia in Cina non è così e la nuova Bozhi 4X (con lo zampino di Toyota) ha un costo che parte da meno di 23.000 euro.

Sulla carta si tratta di una sorta di aggiornamento della Toyota bZ4X che conosciamo in Europa, una vettura costruita grazie alla joint venture GAC-Toyota e commercializzata sotto il marchio inedito Bozhi. La Bozhi 4X sta ora arrivando negli show-room cinesi a un prezzo di 179,800 Yuan, vale a dire 22.700 euro circa al cambio diretto, cifre che nel vecchio continente possiamo solo sognare per vetture di questo calibro - basti pensare che una Renault Twingo costa più di 22.000 euro senza incentivi.

Il SUV elettrico riprende il design frontale della più celebre Toyota bZ4X ed è lungo 4.690 mm, largo 1.860 mm e alto 1.650 mm, dunque abbiamo anche le stesse dimensioni dell’auto giapponese. Del resto è costruita sulla stessa piattaforma e-TNGA di Toyota e Subaru. Monta una batteria da 66,7 kWh (sempre la stessa della bZ4X, abbiamo capito che tecnicamente il progetto è praticamente una ri-edizione) che promette fino a 615 km di autonomia nel ciclo cinese CLTC. All’interno abbiamo un ampio schermo da 12,3” con sistema di infotainment che si interfaccia con Apple CarPlay, Baidu CarLife+ e HUAWEI HiCar, disponibile solo sui migliori trim.

Disponibile in quattro allestimenti differenti, il SUV Bozhi 4X parte - come detto sopra - da 179.800 Yuan, poco meno di 23.000 euro, nella sua versione 615 Air con display da 8”, Toyota Smart Cockpit, funzioni di assistenza alla guida e di connettività. Salendo a 199.800 Yuan (25.200 euro circa) la 615 Pro offre sedili in pelle, sterzo riscaldato, sedili anteriori riscaldati, sistema di monitoraggio panoramico e altro. Per avere una versione AWD bisogna andare sulla 560 Max che include anche la modalità X-Mode, modalità off-road che abbiamo provato sulla Subaru Solterra e che possiamo ritrovare anche sulla bZ4X di Toyota.

Le versioni con trazione anteriore offrono un motore da 150 kW e un’autonomia fino a 615 km secondo lo standard CLTC, che sappiamo essere meno preciso del nostro WLTP (quale standard è più affidabile tra EPA, WLTP e CLTC?). I modelli AWD aggiungono un motore elettrico da 80 kW al posteriore con un’autonomia che non va oltre i 560 km CLTC.