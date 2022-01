Ma quale Boxer? Questa Subaru WRX STI ha la trazione posteriore e un V8 Toyota

Le Subaru sono auto che nell’immaginario collettivo vengono attribuite al mondo dei rally, delle quattro ruote motrici, del motore boxer capace di abbassare il baricentro della vettura grazie alle sue caratteristiche, ma non è una regola universale. Il modello di Nolan Andrew ne è l’esempio lampante.

La sua auto è stata raccontata in un video Cars.co.za, un canale YouTube che si dedica alla scena motoristica sudafricana, e presenta tanti elementi controcorrente rispetto all’idea che abbiamo solitamente guardando una Subaru. Nolan ha passato anni a cercare il modello dei suoi sogni, e quando l’ha trovato si è reso conto che nel paese in cui viveva non avrebbe avuto vita facile a reperire eventuali pezzi di ricambio per il motore 4 cilindri Boxer delle Pleiadi, e se anche li avesse trovati, sarebbero costati molto di più del normale.

Per questo motivo ha smontato il propulsore originale e l’ha rimpiazzato con l’unità 3UZ-FE Toyota, un V8 da 4.3 litri che Nolan ha recuperato da una Lexus. Nonostante la cubatura superiore del nuovo cuore della vettura, il peso non ne ha risentito grazie alla costruzione in alluminio dello stesso, che successivamente ha ricevuto alcune cure che lo hanno reso ben più performante dell’originale.

Aprendo il cofano saltano subito all’occhio due turbine Garrett GT35, e i bollenti spiriti vengono evacuati attraverso un nuovo sistema di scarico con le uscite che spuntano sui lati del paraurti anteriore. Inoltre l’installazione di un V8 al posto del 4 cilindri originale non è stata un’impresa facile in termini di ingombri, per questo Nolan ha deciso di semplificare il tutto rimuovendo la trazione integrale, trasformando la sua WRX STI in una trazione posteriore.

E questa è solo una delle strane creazioni su base Subaru. C'è qualcuno che ha montato il frontale della Mitsubishi Lancer Evo 9 sulla WRX STI dando vita alla “Subevo”, ma anche Subaru stessa a creato qualcosa di inusuale con la STI E-RA, la concept car elettrica da oltre 1000 CV presentata al salone di Tokyo.