La bottiglie di Champagne in carbonio di Bugatti hanno un configuratore dedicato

Bugatti ha stretto una collaborazione con Champagne Carbon e ha presentato la nuova collezione di champagne “La Bouteille Sur Mesure”, ovvero la bottiglia realizzata su misura, proprio come se fosse uno dei modelli di Molsheim. I clienti Bugatti infatti avranno a disposizione un configuratore intero per confezionare la propria bottiglia.

Dopo aver acquistato la bottiglia di Champagne Carbon, il cliente potrà quindi personalizzare l’involucro che la contiene, che ovviamente è realizzato con 314 fogli di fibra di carbonio. Scendendo nei particolari, la custodia viene offerta con diversi design ispirati ai modelli Bugatti, ovvero Mistral (Bugatti ha tolto i veli alla Mistral durante la Monterey Car Week 2022), Bolide, Divo e Chiron (Bugatti ha prodotto la Chiron numero 400, ne restano ancora 100). E una volta scelto il modello questo può essere poi personalizzato in ogni dettagli, ad esempio ricreando le stesse finiture dell’auto del cliente.

Ma non finisce qui, infatti anche la bottiglia può essere ulteriormente personalizzata ad esempio con una vernice fotoluminescente, e per i più pignoli, la custodia può montare anche una cella di raffreddamento termodinamico automatica a stato solido, come quelle utilizzate sui satelliti orbitali, che assieme alla presenza di 14 ventole mantiene la temperatura controllata e perfetta per lo champagne.

"È così interessante guardare Alexandre Mea e Champagne Carbon che traggono ispirazione da tutto ciò che facciamo in Bugatti, che si tratti del design, della tecnologia o dei materiali che utilizziamo", ha dichiarato Wiebke Ståhl, amministratore delegato di Bugatti International. "Quando hanno visto la varietà di opzioni offerte da Bugatti nel suo programma "Sur Mesure", hanno subito colto l'idea e hanno voluto offrire qualcosa di simile per lo champagne e le bottiglie create per Bugatti. Queste bottiglie altamente personalizzate e lussuose saranno l'abbinamento perfetto per l'auto sportiva di ogni cliente”.

Il costo del prodotto finito non è stato dichiarato, ma le bottiglie della collezione Bugatti hanno un costo che spazia dai 270 ai 540 euro, a cui si deve aggiungere tutto l’involucro, che sarà tutt’altro che a buon mercato.