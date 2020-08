Bottiglia di Bowmore Whisky è composta da un vero pistone Aston Martin

E' appena sorta una collaborazione tra un produttore di auto e una distilleria di Whisky. Certo di primo acchito questa affermazione potrebbe sembrare assurda a qualunque lettore, ma è proprio quanto accaduto di recente.

Entrambi i mondi possono rappresentare ambienti di lusso poiché, tramite l'unione del pistone di una vettura vintage a sei cilindri in linea e una bottiglia di whisky di livello, il risultato diventa apprezzabilissimo per qualunque appassionato di drink e motori.

La collaborazione tra Aston Martin e la distilleria scozzese Bowmore era già stata annunciata nel 2019, e adesso possiamo finalmente apprezzarne il risultato: una bottiglia di scotch whisky a malto singolo composta da un pistone Aston Martin DB5. Al cliente sono richiesti 65.000 dollari.

Il prodotto è stato denominato Black Bowmore DB5 1964, e ciò riporta indubbiamente a un'ottima annata sia per Aston che per Bowmore. E' proprio nel '64 infatti che Bowmore ha cominciato a far uso di una caldaia a vapore accantonando il sistema tradizionale fatto di riscaldamento a carbone, e da allora sono stati effettuati soltanto sei imbottigliamenti di Black Bowmore, rendendo questa specialità uno dei drink più lussuosi in assoluto.

Nel corso dello stesso anno Aston Martin si godeva la sua DB5 mentre diventava un'icona assoluta dell'automobilismo anche grazie alla pellicola cinematografica di James Bond: Agente 007 - Missione Goldfinger. Quindi, per una celebrazione sinergica, si è deciso di rendere disponibili 25 bottiglie di Black Bowmore.

Ovviamente non è soltanto la rarità del distillato a fare il prezzo finale, ma anche il design e la cura per il dettaglio dell'intero prodotto, che vanta una scatola fatta a mano composta di pelle pregiatissima e chiusa con una cerniera di ottone avvolto dal nickel. Non manca poi un libro che illustra la storia di Bowmore a partire dalle radici piantate nel lontanissimo 1779.

A ogni modo, nel caso foste interessati, la vendita avverrà a partire dalla fine di quest'anno, e nei prossimi mesi dovremo aspettarci tante sorprese visto che Aston Martin e Bowmore hanno intenzione di presentare altri costosissimi ritrovati di ogni tipo.



