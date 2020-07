Bottecchia aumenta il Bonus Bici: sconti fino a 1.200 euro sulle eBike

Anche se la piattaforma per richiederlo non è ancora online, il Bonus Mobilità 2020, detto anche più banalmente Bonus Bici 2020, è già un successo. Bottecchia però non si accontenta dei 500 euro statali, li estende e li raddoppia.

Recita proprio questo il claim dei nuovi banner pubblicati dall'azienda, che offre in sconto la sua gamma di biciclette elettriche Be Green. I migliori affari si fanno acquistando la BE 89 Pulsar Cross, proposta a 900 euro in meno (3.699 euro anziché 4.599 euro), con la BE 90 Pulsar Road, 4.499 euro anziché 5.499 euro, con ben 1.000 euro di sconto, la BE 70 Thunder, anch'essa scontata di 1.000 euro e proposta a 4.499 euro anziché 5.499 euro.

Il massimo sconto si ottiene però con la BE 80 Quasar: 1.200 euro di sconto, 4.999 euro contro i 6.199 euro di listino. Arriviamo poi agli sconti Best Price: sulla BE 55 WATT abbiamo 600 euro di sconto, sulla BE 36 Skeleton e sulla BE 54 WATT 400 euro di sconto, si chiude con la cittadina BE 17 con 200 euro di sconto, a 1.799 euro anziché 1.999 euro.

Prezzi sicuramente importanti, utili però a contraddistinguere l'alta qualità Bottecchia, sulla quale c'è poco da discutere. Per tutte le info sulla promozione in corso vi rimandiamo al sito ufficiale Bottecchia.