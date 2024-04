Botte da orbi nella Nascar: pilota colpisce avversario con un paraurti. Video della follia

Attimi di pura follia nella NASCAR Xfinity Series al Richmond Raceway. Durante la gara ToyotaCare 250, il pilota Joey Gase si è lasciato andare a un gesto estremamente folle: dopo essere stato coinvolto in un incidente, che ha prematuramente interrotto la sua corsa, Gase ha reagito in modo irrazionale e pericoloso.

In preda alla rabbia e alla volontà di vendicarsi contro Dawson Cram, il pilota che riteneva responsabile della sua uscita anticipata dalla pista, Gase, pilota della Chevrolet Camaro e proprietario del team Joey Gase Motorsport, è sceso dall'auto, ha strappato il paraurti posteriore dalla sua vettura e si è posizionato in mezzo alla pista, aspettando il passaggio di Cram per colpirlo.

Gase ha quindi scagliato con violenza il pezzo di carrozzeria contro la vettura avversaria. Fortunatamente, nonostante la gravità del gesto, nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, questo comportamento insensato potrebbe avere serie conseguenze per Gase sul piano sportivo.

Sebbene la NASCAR non abbia ancora preso provvedimenti immediati contro di lui e i commissari non lo abbiano convocato dopo la gara, è stato confermato che è in corso un'indagine sull'incidente. È chiaro che il gesto di Gase ha messo a repentaglio la sicurezza non solo di Cram, ma anche degli altri piloti in pista. Insomma, un'uscita del tutto irrazionale.

La competizione NASCAR è solita regalare momenti di follia o spregiudicatezza da parte dei piloti: l'anno scorso, in seguito ad una vittoria, il pilota John Hunter Nemecheck decise di far sgommare ripetutamente la sua Toyota Supra causandone però l'incendio per i troppi burnout e per il surriscaldamento del motore.

Ma non solo in NASCAR accadono queste cose: sempre l'anno scorso vi parlammo di un evento folle avvenuto durante una prova del rally di Croazia nella categoria WRC. Durante la gara, alcuni spettatori fecero una rissa in mezzo di strada, rischiando di mettere in pericolo se stessi e il team della Toyota Yaris GR Rally1 che stava completando il suo giro cronometrato. Per fortuna le autorità riuscirono ad intervenire in tempo prima che accadesse il peggio.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su