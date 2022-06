Il boss di Volkswagen è ottimista: Tesla perderà la sua forza e il divario si restringerà

Secondo Bloomberg Volkswagen supererà Tesla nelle vendite entro il 2024, e a quanto pare anche il boss della casa di Wolfsburg è piuttosto ottimista a riguardo. Herbert Diess infatti ha affermato che il divario tra VW e il colosso di Palo Alto si ridurrà drasticamente.

In primo luogo sta iniziando a migliorare la spinosa situazione riguardante la crisi dei chip e l’approvvigionamento delle materie prime, mentre Volkswagen sta facendo passi da gigante nella produzione di auto elettriche per i mercati più importanti come quelli di Germania e Cina.

Allo stesso tempo pensa che la posizione privilegiata di Tesla stia iniziando a vacillare, come ha accennato ai microfoni di Reuters: “Elon deve potenziare contemporaneamente due stabilimenti altamente complessi ad Austin e Gruenheide, oltre ad espandere la produzione a Shanghai. Questo gli toglierà forza”.

E in effetti abbiamo notato che lo stabilimento tedesco non se la sta passando al meglio, con molti modelli Tesla pronti alla consegna che sono stati rimandati o annullati per difetti hardware di varia tipologia. Allo stesso tempo bisogna però ammettere che, dati di vendite del Q1 alla mano, VW non sembra assolutamente in grado di impensierire la casa di Palo Alto, almeno per il momento, e per avere una visione più chiara della situazione bisognerà aspettare i report riferiti al Q2 di quest’anno.