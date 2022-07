Il boss di Porsche ha annunciato lo sviluppo di un SUV elettrico di lusso

Il CEO di Lotus ha spiegato quanto sia importante avere un SUV in gamma, e Porsche lo sa bene. Gli amanti delle sportive di Zuffenhausen non tengono in considerazione Macan e Cayenne, ma sono proprio loro che “portano avanti la baracca” con vendite da record, e sembra che ci sia il posto per un altro SUV elettrico nella gamma Porsche.

La conferma arriva dal CEO della casa, Olver Blume, che ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello durante il Porsche’s Capital Markets Day: “Abbiamo in programma di aggiungere un nuovo modello di SUV di lusso completamente elettrico al nostro attraente portafoglio”. Quindi un crossover inedito che si andrà ad affiancare a quelli già presenti in gamma, ricordando che nel 2023 dovrebbe debuttare anche la Porsche Macan EV.

Inoltre, pare che questo nuovo mezzo possa essere più grande proprio di quest’ultimo, puntando maggiormente al lusso: “Questo nuovo modello amplierà ulteriormente la nostra posizione nel segmento automobilistico di lusso. Ci rivolgiamo in particolare ai segmenti con margini più elevati e miriamo a sfruttare nuove opportunità di vendita in questo modo”.

Le voci giunte ad Automotive News, provenienti da vari venditori del marchio, sostengono che si tratterà di un veicolo a metà tra una berlina e un crossover, che attinge un po’ da entrambi i mondi, il che fa pensare ad un corpo vettura allungato e filante come abbiamo visto ad esempio con la Lotus Eletre.

Ricordiamo infine che, assieme al già citato Macan EV e con l’arrivo delle 718 elettriche, il nuovo modello inedito servirà centrare l’obiettivo della casa di avere l’80% della gamma elettrificato entro il 2030.