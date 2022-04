Il boss di Lotus ammette che i SUV sono necessari per garantire l'esistenza delle sportive

La presentazione del SUV elettrico Lotus Eletre sancisce l’inizio della nuova era del marchio, che ha abbandonato il motore a benzina in favore di quello elettrico, anche se nella gamma è ancora presente la Emira come unica vettura ICE. Chiaramente la presenza di un SUV nella gamma Lotus ha fatto storcere il naso a molti, ma andava fatto.

La conferma arriva dalle parole di Matt Windle, Managing Director di Lotus dal 2021, che ai microfoni di Top Gear ha spiegato le ovvie ragioni che hanno portato a questa scelta: “Se vuoi che le auto sportive Lotus siano in circolazione per sempre, dobbiamo fare soldi, e non abbiamo fatto soldi in passato, ed è per questo che non siamo stati in grado di investire nel prodotto”.

La risposta a questo tipo di problematica è chiaramente il SUV, il segmento del momento che negli ultimi anni è stato in grado, da solo, di risollevare le sorti di intere case automobilistiche, basti pensare al boom di vendite ottenuto da Porsche con l’avvento della Cayenne.

Il 2021 di Lamborghini è stato un anno di vendite record, specialmente grazie alla Urus che ha venduto più di 8.000 unità, senza dimenticare che è in arrivo anche il SUV del cavallino rampate, il Ferrari Purosangue. Insomma, è chiaro che per finanziare lo sviluppo e la produzione di auto sportive e in grado di far battere i cuori degli appassionati servono fondi, e questi arrivano dalla vendita del segmento attualmente più redditizio.

Windle ha poi aggiunto: “Vogliamo essere un vero attore globale e serio, Quando la produzione sarà completamente a regime, speriamo che i numeri siano nell’ordine delle decine di migliaia”. Questo aiuterà lo sviluppo di nuove vetture sportive, tra i quali c’è anche l’attesa “Type 135”, una sportiva che il boss Lotus ha già visto, definendola incredibile.