Il boss della Formula E donerà 250mila dollari in beneficenza se Verstappen non vincerà

Simpatica la promessa del CEO della Formula E, Mike Dodds, che ha fatto sapere che donerà in beneficenza 250mila dollari, nel caso in cui alla fine Max Verstappen non dovesse vincere il campionato di Formula 1 2024, che come da calendario scatterà il 2 marzo.

Max Verstappen, che forse diverrà il pilota più forte di tutti i tempi, è ovviamente il principale candidato per la vittoria del torneo di quest'anno, tenendo conto che la Red Bull sarà ancora la squadra da battere, ma Mike Dodds si dice “fiducioso” che alla fine l'olandese possa non trionfare.

Parlando con l'emittente britannica TNT Sports, ha spiegato: "Se non vince lui, ci sono altri 19 piloti, e se uno qualsiasi degli altri 19 piloti vince, daremo un quarto di milione di dollari in beneficenza a scelta per l'altro pilota che vince".

In ogni caso Mike Dodds sa benissimo che Verstappen sarà il grande favorito per il titolo, alla luce della dominante stagione 2023: "Non sarebbe il giorno peggiore in ufficio per donare un sacco di soldi in beneficenza", ha detto parlando con il presentatore della FE Jermaine Jenas. “Ma è assolutamente determinato a vincere quella stagione. Come fan della Formula E e della Formula 1, so che andrò a San Paolo (prossimo round della FE ndr) e nessuno avrà idea di chi vincerà quella gara. Quindi ne sono piuttosto entusiasta”.

Ovviamente diversa la situazione in Formula 1: “Da tifoso della Formula 1 so che la stagione sta per iniziare, la guarderò, ma so già assolutamente chi vincerà. Non puoi vincere 19 gare su 22 in una stagione, poi sviluppare la nuova vettura, tornare per la stagione successiva e non vincerla. Non riesco proprio a pensarlo”.

Secondo voi il buon Dodds riuscirà a vincere la sua scommessa? Da una parte il discorso che fa lo stesso manager non fa una piega, il campionato di Formula E è senza dubbio più imprevedibile rispetto a quello della Formula 1, ma dall'altra, le monoposto elettriche non hanno per ora raggiunto quella popolarità e quell'appeal che hanno invece ottenuto le colleghe con il motore ibrido. Vedremo se prima o poi i due scenari si invertiranno.