Per il boss del design VW progettare supercar è nulla rispetto ad una compatta

Andrea Mindt si trova a capo del design dei mezzi Volkswagen, ed ha iniziato la sua carriera nel brand mettendo le mani sulla Tiguan e sulla Golf Mk7, e di recente è stato colui che ha diretto la progettazione della Volkswagen ID.2all concept presentata di recente. A tal proposito, ha evidenziato quanto sia complesso sviluppare un’auto piccola.

Quando si guarda alle sportive o alle hypercar, è normale pensare che siano queste le vetture più complesse da un punto di vista progettuale, ma in un’intervista rilasciata ai microfoni di Top Gear, il designer ha spiegato che la situazione è ben differente dalle apparenze. Andreas Mindt conosce le differenze, perché prima di diventare boss del design VW era a capo del design Bentley (Kaban non è più capo del design VW perché il CEO non apprezzava i suoi concept), dunque ha avuto modo di progettare in entrambi i modi e non ha dubbi nell’affermare che la realizzazione di una vettura compatta è decisamente più complessa di una supercar.

"È come tirare un rigore senza portiere. È facile da fare. Molte persone pensano che i progettisti di hypercar siano dei geni, ma è così facile da fare. Per realizzare un'auto piccola come la ID.2 devi lavorare sodo, e la gente non lo capisce. È più difficile progettare. Quando guardi auto come la Fiat Panda, quelli sono i designer geniali ai miei occhi, non quelli che fanno le hypercar. Non voglio urtare nessuno, ma conosco entrambi i lati di esso”.

Un’auto sportiva è spesso larga, lunga o comunque con un cofano dalle dimensioni generose, e questa abbondanza di spazio aiuta molto nella progettazione. Sulle vetture più piccole invece diventa tutto più complesso, specialmente per riuscire a rispettare i limiti imposti dalle norme di sicurezza, senza dimenticare i costi che devono restare contenuti il più possibile, mentre sulle supercar questo è un problema secondario. E ricordiamo che, parlando della nuova ID.2, il discorso è ancora più complesso tenendo conto che la vettura finale verrà offerta a meno di 25.000 euro.