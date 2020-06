Il boss del design Hyundai prova a impressionarci con una vettura molto particolare

Durante lo scorso Salone dell'automobile di Los Angeles tenutosi nel novembre del 2019, Hyundai mostrò al mondo la sua impressionante Vision T Concept, la quale potrebbe servire da ispirazione per il team di sviluppo durante la progettazione della prossima generazione della Tucson.

Adesso, il produttore coreano ha deciso di farci fare un giro nello studio di design interno, dove il capo del design Hyundai, SangYup Lee, ha voluto concedere sguardi approfonditi all'estetica del concept caratterizzato da forme spigolose e sportive le quali lo rendono unico.

Insomma, allo stato attuale la vettura non assomiglia praticamente per niente alla Hyundai Tucson, che ha sempre avuto un aspetto complessivo scientemente molto generico. Quest'ultima caratteristica in futuro cambierà, anche perché alcune foto spia hanno rivelato una nuova generazione di Tucson con tanti elementi tratti dal Vision T concept.

Nel video in alto SangYup Lee spiega le caratteristiche più importanti del lavoro di design sulla vettura, soprannominato dynamic architecture e contenente linee lunghe e aguzze e feature di design chiamate "parametric dynamics". Queste includono combinazioni di superfici cesellate, superfici morbide, linee dure e, come già detto, angoli spigolosi e bordi geometrici.

"Abbiamo davvero voluto creare una Vision T quanto più avveniristica, sportiva e fresca possibile. Il CUV (Crossover SUV) più dinamico come immagine di cosa vogliamo introdurre." Così ha commentato SangYup Lee.

In chiusura, per restare all'interno della casa automobilistica coreana, vogliamo rimandarvi alla nostra prova della Hyundai Ioniq: ecco tutti i dettagli riguardo l'ibrido plug-in perfetto per la città.