Il boss del design BMW conferma: la griglia cambierà ancora e identificherà ogni modello

Al CES 2023 tenutosi a Las Vegas, BMW ha presentato al mondo la i Vision Dee, che oltre a proporre la visione futura della mobilità secondo la casa bavarese, ha portato con sé anche nuovi stilemi che dovrebbero diventare i canoni stilistici delle BMW di nuova generazione, tra i quali spicca una nuova griglia anteriore che farà parlare di sé.

Il Design Director di BMW, Adrian van Hooydonk, intervistato dal BMWBlog ha infatti dichiarato che le griglie dei modelli bavaresi continueranno a cambiare in futuro e anzi, diventeranno un elemento di riconoscimento per ogni veicolo della gamma.

Successivamente, ha anche aggiunto che in BMW sono al corrente del chiacchiericcio che esiste dietro all’attuale design delle griglie (al Tokyo Auto Show lo stand BMW si apriva proprio con una griglia gigante), e ha affermato: “Sapevamo che le persone avrebbero parlato perché ovviamente sappiamo quando stiamo apportando un cambiamento. Sappiamo anche che far parlare le persone non è necessariamente un male. Quello che sarebbe male è se le persone parlassero ma non comprassero. Ma loro parlano e comprano, quindi siamo ancora dalla parte giusta”.

Adrian van Hooydonk ha fornito poi ulteriori informazioni sul futuro del design del brand, affermando che è al vaglio l’idea di semplificare l’abitacolo eliminando alcuni tasti convenzionali, non tanto per ridurre i costi di produzione quanto per ridurre la complessità dell’auto così da facilitarne anche il successivo riciclo.

Infine, restando in tema di i Vision Dee, è evidente che tante delle novità introdotte col modello sono puramente concettuali, ma la carrozzeria che cambia tonalità (adesso a colori) e schema è uno di quegli elementi su cui la casa sembra credere molto.