Il boss di BMW M Division suggerisce l'arrivo della M4 CS nel 2023

BMW ha iniziato la produzione del SUV XM in Sud Carolina, ma già si parla delle novità che ci attendono nel nuovo anno per quanto riguarda la M Division. Il 2022 è stato un anno memorabile anche perché segnava il 50° anniversario del brand, ma a quanto pare c’è già carne al fuoco per il 2023 della M Division.

È quello che si percepisce dalle parole del CEO di BMW M che, in un intervista ai microfoni di BMWBlog ha fatto intendere il possibile arrivo di un ulteriore versione per il modello M4. Frank Van Meel infatti ha annunciato che: “Avevamo un M3 CS e un M4 CS in passato, e abbiamo sempre detto di avere questa regolare lettera CS e CSL da competizione. E non abbiamo un CS in questo momento nella gamma M4, quindi c'è ancora spazio”.

E queste parole non sono campate in aria perché in effetti una M3 CS è già stata avvistata più volte, e si pensa che possa essere svelata nei primi mesi del prossimo anno, dopodiché il passaggio della sigla CS alla M4 avverrebbe in maniera piuttosto naturale.

Se così fosse, la BMW Serie 4 sarebbe uno dei modelli con più possibilità di scelta in termini di motorizzazioni, trazione e allestimento, con tanto di edizioni limitate: in estate BMW ha presentato la M4 CSL che avrà 1.000 esemplari, e di recente ha svelato anche la BMW 3.0 CSL, un’edizione limitata di 50 esemplari in onore della ‘Batmobile’.