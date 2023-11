La Boschert B300 Gullwing è la Mercedes più rara di sempre

Come vi raccontiamo spesso e volentieri, gli anni '80 e '90 sono stati anni un periodo di grandi sperimentazioni e di vetture estreme. Un chiaro esempio di quel ventennio è senza dubbio la Vector W8 Twinturbo, l'auto più veloce al mondo che rischiò di uccidere Agassi.

Quello della Vector è comunque solamente uno dei tanti esempi di cosa significavano le fuoriserie fra i 30 e i 40 anni fa, e potremmo andare avanti ancora a lungo occupando pagine e pagine del nostro sito.

Ma oggi vogliamo parlarvi solo della mitica Boschert B300 Gullwing, quella che può essere considerata la Mercedes più rara di sempre. E' stata infatti costruita in un solo esemplare alla fine degli anni '80, precisamente nel 1989, quando venne presentata presso il Salone Internazionale di Francoforte.

Il suo ideatore fu Hartmut Boschert, un ingegnere di Emmendingen, e l'obiettivo iniziale era quello di produrne 300 esemplari per una serie limitata. La base di partenza fu una splendida Mercedes-Benz 300 Ce del 1988, a cui però fu aggiunta una parte della R129 SL. Una sorta di mash-up fra due Mercedes il cui risultato fu davvero pregevole visto che le porte con apertura ad ali di gabbiano le diedero quel tocco futuristico e di esclusività che ancora oggi fa brillare gli occhi a chi la vede.

Sotto il cofano vi si trovava un motore turbocompresso che erogava ben 283 cavalli, per l'epoca una potenza inaudita, soprattutto se associata ad una coupé sportiva e non ad una supercar.

L'unico problema di questa vettura era il prezzo, visto che costava 186mila marchi, un bel po' di soldi all'epoca, e alla fine, nonostante il clamore con cui venne accolta, nessuno decise di ordinare la mitica Boschert B300 Gullwing.

In questi giorni è tornata a fare la sua comparsa, essendo in vendita all'asta da RmSotheby's. Il prezzo previsto oscilla fra i 265mila e i 320mila euro, mica bruscolini.



La Boschert è senza dubbio una delle vetture più rare della Stella ma non è l'unica. Di recente è finita all'asta il “martello”, la Mercedes 300E AMG che costava più di una Ferrari.