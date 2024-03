Bosch: 'Tutte le auto del mondo elettriche? Solo nel 2060, il termico durerà decenni'

Affinchè l'intero parco auto mondiale venga elettrificato totalmente, saranno necessari almeno altri 30-35 anni, quindi indicativamente attorno al 2060. Una previsione di lunga data quella del capo di Bosch, Stefan Hartung, che sottolinea come le auto a combustione interna, quindi benzina e diesel, saranno ancora fondamentali nei prossimi anni.

Anche nel caso in cui l'intera produzione di 90 milioni di veicoli venisse convertita immediatamente, ci vorrebbero circa 16 anni per sostituire l'intera flotta secondo i calcoli di Hartung, ma visto che ciò non avverrà, i tempi si dilateranno per forza di cose: “Ci vorrà più del doppio del tempo, almeno 30-35 anni, per elettrificare tutte le auto nel mondo”, le parole del numero uno di Bosch in occasione di una intervista a The Pioneer.

L'azienda tedesca, da anni a braccetto con le principali realtà mondiali dell'automotive, si dice quindi convinta che le vetture a combustione devono continuare ad essere disponibili, anche perchè "Non si può obbligare i clienti fuori dall'Europa a non usarli”, aggiungendo che l'elettrificazione completa richiede al momento delle invenzioni e delle soluzioni che ancora non esistono, come ad esempio chi utilizza l'auto per svariate ore al giorno, e che necessiterebbe di una batteria super performante, ma che oggi sarebbe eccessivamente pesante.

Nel corso del 2023 le quote di mercato delle auto elettriche sono aumentate in tutto il mondo, “Ma, come ci dicono anche i produttori di veicoli, l’accelerazione sarà più lenta di quanto ipotizzato in precedenza”, precisa Hartung che alla domanda se sia d'accordo o meno con lo stop di benzina e diesel dal 2035 in Ue, ha risposto dicendo: “Ciò che era importante riguardo agli obiettivi climatici era prefissarsi un obiettivo”, e con la legge di Bruxelles ciò è stato fatto.

Bosch, nel 2022, aveva già avvertito di non andare 'all-in' sulle elettriche, ed evidentemente le idee dell'azienda non sono cambiate.