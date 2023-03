Bosch stringe una partnership con Tektro e porta l'ABS sulle E-Bike

L’evoluzione nel mondo dell’E-Bike prosegue senza sosta, e dopo aver parlato della leggerissima Rotwild R.X275 che non supera i 15 kg, oggi torniamo a parlare di bici elettriche e soprattutto di Bosch, che ha stretto una partnership con Tektro e TRP per ampliare la diffusione del sistema ABS sulle E-Bike.

In principio, il progetto è nato dalla collaborazione tra Bosch e Magura ma, per chi non lo sapesse, quest’ultimo è un brand di alta gamma che non avrebbe permesso di adottare la tecnologia a tutti gli ambiti della bicicletta elettrica, migliorandone quindi la sicurezza. È qui che entra in scena Tektro, un produttore di sistemi frenanti di fascia bassa e media che offre impianti in grado di essere montati su molteplici tipologie di biciclette (date un'occhiata alla bicicletta elettrica del futuro secondo Bosch).

Per gli usi più gravosi, pensando dunque alle MTB elettriche più pesanti e potenti, ci pensa invece TRP, la sezione premium di Tektro specializzata in impianti frenanti d’alta gamma orientati alle discipline “gravity”. Il sistema ABS funziona soltanto sul freno anteriore, scongiurando quindi blocchi improvvisi, e a differenza del sistema utilizzato sulle due ruote a motore, in questo caso non serve un disco dedicato, al contrario bisogna soltanto imbullonare una ruota fonica al disco ed il gioco è fatto.

Il Bosch E-Bike ABS può però funzionare soltanto sulle bici equipaggiate con un motore elettrico del produttore, adibito a fornire l’energia per alimentare il sistema. Chiaramente si tratta di una tecnologia pensata espressamente per incrementare la sicurezza sulle city bike e sulle touring bike, sebbene si possa montare anche sulle mtb elettriche.