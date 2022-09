Bosch avverte case automobilistiche: non bisogna andare 'all-in' sulle auto elettriche

Se da una parte dagli Stati Uniti arriva l’avviso di una carenza di litio per i veicoli elettrici, dall’altra il gigante tedesco Bosch ha consigliato alle case automobilistiche di prestare molta attenzione al mercato EV ed evitare un all-in nel settore quando le risorse potrebbero mancare da un momento all’altro.

Come riportato da Bloomberg in seguito a una intervista a Markus Heyn, responsabile della mobilità di Bosch, secondo l’azienda è necessario che l'industria automobilistica e i governi considerino altre alternative pulite oltre agli EV – tra cui l’idrogeno – per evitare spiacevoli sorprese: “Attualmente stiamo assistendo alle conseguenze della carenza di gas per la Germania e l'Europa perché abbiamo preparato troppe poche alternative. Nell'industria automobilistica, dovremmo sfruttare questa occasione per chiederci cosa possiamo fare se le celle della batteria dovessero mai essere troppo poche”, ha dichiarato Heyn.

Non è la prima volta che Bosch mostra i suoi dubbi in merito al mercato delle auto elettriche, dato che lo stesso CEO Volkmar Denner si è pronunciato contro l’eliminazione del motore a combustione negli anni a venire, e ha persino annunciato investimenti sui motori ICE per altri 20-30 anni.

La preoccupazione di Denner e soci è emersa in virtù di un semplice fattore: la Cina è il più grande fornitore mondiale di batterie e minerali utilizzati nella costruzione di pacchi batteria e, come per il legame con la Russia dovuto alle forniture di gas, eventuali diatribe geopolitiche con il Dragone potrebbero portare a problemi nella catena di approvvigionamento del settore. È vero che anche in Canada e negli Stati Uniti stiamo assistendo all’apertura di miniere per soddisfare la domanda fino al 2035 ma, in caso di isolamento, possiamo aspettarci solo il peggio. Questo è, dunque, l’avvertimento di Bosch.

Nel mentre, proprio negli Stati Uniti Donald Trump si è pronunciato contro le auto elettriche.