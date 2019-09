A bordo della Tesla Model S "più veloce del mondo": il video

Gli appassionati dell'accelerazione fuori di testa avranno sicuramente amato a prima vista le Tesla di Elon Musk, in grado di scattare davvero come fulmini. In questo la Model S ha dimostrato di avere pochi rivali, ancor peggio se si sale sulla variante più "veloce del mondo".

Questo è quanto accaduto di recente a Christian McMaster, che non solo ha fatto un giro sulla Model S più veloce del pianeta, ha anche registrato una lunga clip per permettere anche a noi di salire a bordo con lui. Lo youtuber ha presenziato la Drag Week 2019 per realizzare una serie di clip per 1320Video ed è abbastanza abituato alla velocità, salire sulla Tesla in questione però lo ha sorpreso non poco.

Parliamo di una vettura che non teme di scendere in pista, con tanto di sedili sportivi e un peso ridotto rispetto alle Model S di listino. Secondo la NEDRA, National Electric Drag Racing Association, si tratta della vettura elettrica di produzione più veloce del momento, in grado di raggiungere i 197 km/h in 10,766 secondi. Un record che presto potrebbe essere spazzato non solo dalla Tesla Roadster in dirittura di uscita, anche dalla stessa Tesla Model S P100D+ che sarà in produzione a fine 2020, con 7 posti e tre motori elettrici. Per capire più o meno cosa si prova, cliccate sul pulsante Play.