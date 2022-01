Un giro sul nuovo Tesla Cybertruck attorno alla Giga Austin: il video

Per acquistare e guidare un Tesla Cybertruck ci vorrà ancora parecchio tempo, la compagnia di Elon Musk non riesce ancora ad avviare una produzione di massa e la data di commercializzazione è ancora un mistero. Tuttavia qualcuno è riuscito a fare un giro sull'ultimo prototipo disponibile presso la Giga Austin.

Un prototipo che vi abbiamo già mostrato qualche giorno fa, un Tesla Cybertruck molto vicino alla versione finale di serie. Rispetto al primissimo prototipo di lancio, lo stesso che costò a Musk la figuraccia dei vetri in frantumi, si tratta di un Cybertruck leggermente più compatto con specchietti retrovisori e un singolo tergicristalli.



Presso la nuova fabbrica Tesla in Texas, la Giga Austin per l'appunto, esistono già diverse unità funzionanti e Joe Rogan ha avuto l'onore di poter fare un giro sul pick-up elettrico. Rogan non ha guidato, il giro è stato condotto da un driver di Tesla, in questo modo però ha potuto godere del pick-up da passeggero focalizzandosi soprattutto sullo schermo centrale, che sembra offrire un software leggermente differente dalle Tesla attualmente in commercio.



Oltre alla personalizzazione dovuta all'aspetto della vettura, anche la gestione della mappa sembra differente da quella attuale (la stessa interfaccia Cybertruck pubblicata da un dipendente). Speriamo davvero che Tesla riesca a produrre questo veicolo futuristico quanto prima...