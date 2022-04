A bordo di una Tesla da corsa: come trasformare un'auto elettrica in un bolide da pista

Le Tesla sono sicuramente famose per le loro incredibili prestazioni elettriche, soprattutto nelle loro varianti Performance. Ma come si guida una Tesla da corsa? Matteo Valenza è salito a bordo di una unità modificata tramite kit: scopriamola in dettaglio.

Di base si tratta di una Tesla Model 3 Performance stock, con ovviamente delle modifiche ad hoc. In particolare il kit da gara è composto da: un kit aerodinamico completo di paraurti anteriore, paraurti posteriore, alettone posteriore, sospensioni completamente regolabili sviluppate appositamente per la vettura in questione, barre antirollio anteriori e posteriori maggiorate, bracci del gruppo sospensioni sostituiti del tutto con prodotti Racing (anche in questo caso sviluppati ad hoc), allestimento interno di sicurezza a marchio Sparco, cerchi in magnesio di OZ Racing, impianto frenante migliorato e maggiorato da 380 mm con convogliatori d'aria per il raffreddamento.



Inoltre sono stati modificati i flussi d'aria del radiatore anteriore, senza che fossero spostati componenti quali tubazioni, il radiatore stesso e l'elettroventola. Infine sono stati creati convogliatori in entrata e in uscita con una relativa presa d'estrazione sul cofano anteriore. Un kit che non è esclusiva della Model 3, infatti è stato pensato e sviluppato per essere replicato si qualsiasi altra vettura elettrica.



L'obiettivo è massimizzare le prestazioni senza andare a intaccare troppo la vettura di serie. Se siete curiosi di sapere come si guida una Tesla Model 3 simile non vi resta che mandare in play il nuovo video di Matteo Valenza. Nel frattempo sappiate che Tesla ha alzato i prezzi di Model 3 e Model Y in Italia, di nuovo!