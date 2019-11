Al volante della sua Porsche 911 GT3 sfida una Shelby al semaforo, l'esito è tragicomico

Proprio come nei film, questo automobilista alla guida di una splendida Porsche GT3 RS ha ben pensato di sfidare una Shelby Cobra ferma come lui al semaforo. Un tripudio di giochi di fari come per pavoneggiarsi e pregustare la facile vittoria, poi però il verde scatta per davvero e qualcosa va molto storto.

Il proprietario della Porsche si fa infatti cogliere impreparato, la Shelby Cobra procede dritta a velocità sostenuta ma senza lanciarsi in un'azione eccessivamente folle, mentre la 911 GT3 RS non ingrana bene la marcia. Letteralmente, a quanto pare.

Morale? La Shelby Cobra ha la meglio senza grosse difficoltà, mentre la Porsche GT3 RS comincia ad emettere una inquietante fumata nera. Noi non eravamo là e non possiamo né smentire, né confermare, ma a giudicare dal commento dell'automobilista subito dietro che ha ripreso tutta la scena, pare che si sentisse un forte odore di frizione bruciata.

La 911 GT3 RS è una delle ultime Porsche proposte in America con il cambio manuale, a differenza di tutte le altre auto di Stoccarda che vengono vendute con un automatico immediato e semplice da usare. Nella foga di voler rivaleggiare a tutti costi con l'altra auto sportiva, sembra che l'automobilista abbia trascurato il cambio, e il risultato è quello che vedete nel video.