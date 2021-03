A bordo del nuovo Opel Mokka-e, crossover elettrico con oltre 300 km di autonomia

Lo scorso 25 giugno 2020 Opel ha presentato al mondo il suo nuovo Mokka-e, in versione 100% elettrica. Un crossover cittadino a zero emissioni che ha davvero incuriosito moltissimi dei nostri lettori, che oggi possono salire idealmente a bordo dell’auto grazie a Matteo Valenza.

Lo youtuber bresciano ha toccato con mano il crossover elettrico di Opel, che per via del suo design accattivante strizza per forza di cose l’occhio agli automobilisti più giovani. Completo di infotainment da 7 oppure 10 pollici in versione Pro, con Android Auto e Apple Carplay, il modello non si fa mancare nulla a livello tecnologico, troviamo persino il sistema di illuminazione IntelliLux LED con 14 elementi che regolano gli abbaglianti in modo automatico e preciso.

Ma parliamo della tecnologia elettrica alla base del veicolo, possibile grazie alla piattaforma CMP di PSA/Stellantis: 322 km di autonomia dichiarata dalla casa secondo lo standard WLTP, con una potenza di ricarica fino a 100 kW utile a portare la batteria da 50 kWh all’80% in soli 30 minuti presso le colonnine Fast Charge compatibili.

Il Mokka-e 2020 monta un propulsore elettrico da 100 kW/136 CV che garantisce fino a 260 Nm di coppia istantanea. 150 km/h la velocità massima limitata elettronicamente. Se non amate il mondo 100% elettrico, nuovo Mokka 2020 è disponibile anche in altre alimentazioni.