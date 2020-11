A bordo della nuova Kia e-Soul: scopriamo l'elettrica coreana

È ormai qualche mese che collaboriamo felicemente con Matteo Valenza, youtuber bresciano esperto del mondo Tesla ma non solo, anche grande appassionato di auto elettriche. Con lui siamo saliti proprio di recente a bordo della nuova Mazda MX-30, oggi invece è il turno della nuova Kia e-Soul.

Lunga 4,20 metri, larga 1,80 e alta 1,60, con un passo di 2,60 metri, la nuova Kia e-Soul offre ai propri utenti un bagagliaio da 315 litri in grado di arrivare a 1.339 litri con i sedili abbattuti. Due le versioni disponibili in Italia, la Mid Range e la Long Range, che differiscono in autonomia ma anche in potenza.

La Mid Range infatti si ferma a 136 CV, mentre la Long Range arriva a 204 CV, entrambe però hanno 395 Nm di coppia subito disponibile. Passando alle batterie, la Mid Range monta una batteria da 39,2 kWh e garantisce circa 277 km di strada con una singola carica, la Long Range invece ha una batteria da 64 kWh e ben 452 km di strada secondo lo standard WLTP.

Kia, allineata a diversi altri produttori, offre sulle sue batterie una garanzia di 7 anni o 150.000 km, un periodo di tempo/strada in cui la batteria dovrebbe conservare almeno il suo 65% di capacità. Ottima poi la presenza di una pompa di calore, elemento che Tesla ha aggiunto di recente anche sulla sua Model Y. Per saperne di più mandate pure il video in play.