A bordo della nuova Honda e: schermi, telecamere e un cuore 100% elettrico

Su YouTube Matteo Valenza si è fatto conoscere soprattutto per le avventure passate con la sua Tesla Model 3 Performance, che possiede ormai da più di un anno. Da tempo però lo youtuber bresciano ha iniziato a testare anche altre vetture elettriche e oggi è il turno della nuova Honda e.

Dopo la recente prova della Fiat 500e, Matteo è saltato idealmente verso il Giappone per toccare con mano la nuova Honda e, una delle BEV più particolari del momento. Il design esterno infatti è rimasto fedele ai primissimi, futuristici concept, con tanto di specchietti retrovisori sostituiti da telecamere di ultima generazione.

Il vero salto generazionale è però all’interno, dove la Honda e si fa notare per via dei suoi numerosi schermi - che di fatto percorrono da parte a parte l’intera plancia. Tecnicamente è una vettura che offre due livelli di potenza, 100 kW oppure 113 kW (equivalenti a 136 e 154 CV) con 315 Nm di coppia subito disponibile. La batteria a bordo è da 35,5 kWh e garantisce circa 220 km di autonomia WLTP.

Nei fatti, visto il range proposto, parliamo di una citycar a tutti gli effetti, anche se il costo ci porta a un livello decisamente superiore: 35.500 euro per la variante da 136 CV, 38.500 euro per la Honda e Advance con 154 CV. Il gioco vale la candela o è ancora un modello acerbo? Scopritelo mandando in play il video in pagina e salendo a bordo dell’auto.