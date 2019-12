A bordo della nuova Aston Martin Valkyrie: primo video dall'abitacolo

Fra tutte le supercar e hypercar attese nel 2020, la nuova Aston Martin Valkyrie è certamente una delle più curiose e potenti - e oggi abbiamo la possibilità di fare un primo giro a bordo, grazie a un video ripreso direttamente all’interno dell’abitacolo.

Il filmato, pubblicato su YouTube, si deve a Mr JWW, che ha avuto la fortuna e la possibilità di vedere l’auto da vicino e montarvi una action camera direttamente all'interno. È il primo video di questo tipo disponibile sul web, dunque fatene tesoro e divertitevi. Ricordiamo che la nuova Aston Martin Valkyrie è un vero e proprio mostro su quattro ruote, sotto la sua carrozzeria ruggisce un motore aspirato V12 di fattura Cosworth da 6.5 litri, capace di toccare gli 11.100 rpm ed erogare - anche grazie a un sistema ibrido a batteria sviluppato da Rimac - 1.160 CV di potenza.

Il consiglio dunque è di dosare bene il volume del video, di ascoltarlo magari in cuffia, e sentire bene di cosa è capace questa nuova vettura da sogno (per andare al succo del video, saltate pure al minuto 14 senza troppi rimorsi). Perché da sogno? Beh una singola unità di questo modello costa 3,2 milioni di dollari, poco meno di 3 milioni di euro. Non ne vedremo molte in giro, in ogni caso arriveranno sul mercato il prossimo anno, Aston Martin sta proprio adesso facendo gli ultimi test di calibrazione… beato chi ne guiderà una.