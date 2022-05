A bordo della Nissan Ariya elettrica: il nuovo video di Matteo Valenza

Gli ultimi anni di Nissan non sono stati affatto facili, con uno scandalo finanziario scoppiato proprio in un momento cruciale. Sembra un paradosso per la casa della storica Leaf poter rimanere indietro proprio sulle EV, ora però ci si è rimessi al passo: è arrivata la nuova Ariya, protagonista del nuovo video di Matteo Valenza.

Il nostro amico Matteo l'ha guidata per raccontare a caldo pregi e difetti della nuova vettura elettrica di Nissan, un crossover 100% elettrico che rappresenta una nuova generazione di veicoli a zero emissioni per la casa nipponica. Molto spaziosa all'interno, con un abitacolo curato all'estremo, la Nissan Ariya si presenta come una delle EV più interessanti del momento, anche visto l'utilizzo della piattaforma condivisa con la Renault Mégane E-Tech (ricordiamo che Renault e Nissan fanno parte di un'alleanza tecnologico-strategica, per saperne di più: Guidiamo la nuova Renault Mégane E-Tech 2022).

Matteo ne ha lodato, oltre all'ottima fattura degli interni, la buona tenuta di strada e la possibilità di avere la trazione integrale, mentre l'ha trovata un po' troppo leggera sul frontale - motivo per cui è facile far slittare le ruote in modalità Sport. Per conoscere a fondo il parere di Matteo Valenza non vi resta che mandare in play il filmato che trovate in pagina. Se la vettura vi ha convinto vi ricordiamo che Nissan Ariya si può ordinare in Italia a partire dallo scorso mese di aprile a un prezzo base di 50.500 euro.