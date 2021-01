A bordo della NIO ES6, il SUV cinese pronto a sfidare la Tesla Model Y in Europa

Il mondo elettrico è sicuramente impegnato a commentare le novità della Tesla Model S 2021, attenzione però a un’altra vettura a zero emissioni in arrivo in Europa: parliamo della nuova NIO ES6.

Si tratta di un SUV elettrico luxury di fattura cinese, davvero interessante per le caratteristiche che offre: è più compatto della ES8 da 7 posti, ha una grande batteria da 100 kWh e un’autonomia stimata (secondo il vecchio ciclo NEDC però) di 620 km. Non male neppure l’accelerazione, con lo scatto da 0 a 100 km/h possibile in 4,7 secondi.

All’interno troviamo materiali di alta qualità (a dispetto delle leggende metropolitane che vogliono i prodotti cinesi come più “cheap” rispetto a quelli europei e nord americani), anche se Fully Charged ha testato la vettura e ha riscontrato un’abitabilità non proprio delle migliori.

All’interno avere più spazio a disposizione non sarebbe stato male, dietro inoltre sembra che non ci sia poi chissà quanto comfort per una persona mediamente alta, che in viaggi lunghi potrebbe avere non pochi problemi - questo però è un problema comune a molte elettriche, visto che buona parte del pianale è occupata dalle batterie. Riuscirà questo nuovo SUV cinese a mettere i bastoni fra le ruote alla Tesla Model Y?

Aspettiamo anche di conoscere i risultati dei test di sicurezza, nella speranza che non siano simili a quelli ottenuti da questa berlina cinese da 10.000 euro (con incentivi).