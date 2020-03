A bordo della Corvette C8 2020 di CGarnerSpeed252: il video del ritiro

Chevrolet ha ormai iniziato da qualche settimana la produzione della sua nuova Corvette C8 Stingray con motore centrale, un vero e proprio taglio con il passato che parte da un prezzo iconico di 60.000 dollari. Dopo aver visto la consegna della C8 numero #001 venduta all'asta per 3 milioni di dollari, è il momento di una nuova consegna speciale.

Ci riferiamo al ritiro del primo youtuber d'America all'interno di un museo Corvette. Stiamo parlando di CGarnerSpeed252, che ha pubblicato su YouTube un video estremamente dettagliato in cui racconta com'è andata la sua consegna avvenuta presso il National Corvette Museum in Kentucky, accanto alla fabbrica Bowling Green di GM. Clarence Garner, questo il vero nome dello youtuber, ha acquistato una fiammante Corvette C8 di colore rosso (Torch Red per essere precisi), inoltre ha filmato tutta la fase di consegna, con un addetto Corvette che ha spiegato (a Garner come al pubblico) tutte le funzioni principali dell'auto, prima che lo youtuber mettesse in moto per la prima volta.

Al di là del prezzo "abbordabile" per una vettura di questo tipo, design, cura dei dettagli e dei materiali, suono e potenza del motore fanno di questa Corvette C8 un autentico capolavoro su quattro ruote, complimenti a Clarence Garner che ora potrà guidarne una.